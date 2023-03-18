ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF

Gelibolu-Eceabat yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık 161 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolunun yarın açılacağını ve yolun, "bölünmüş yol" standardına yükseltilmesiyle seyahat süresinin de 20 dakika kısalacağını ifade etti.