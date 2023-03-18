Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek Gelibolu-Eceabat devlet yolunun, 32 kilometresi Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılacak.
5 BİN 351 METRE UZUNLUĞUNDA 4 TÜNEL
Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 tünel yer alıyor.
Proje ile mevcut güzergah 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle seyahat süresi 20 dakika kısalacak.