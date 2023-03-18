Başkan Erdoğan'dan Türkiye’nin ilk Bor Karbür Tesisi açılışında önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayiinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür.

Bugünkü açılışımızın önemi, ülkemize sağladığı stratejik katkı...

Bandırma tesisimizde yapılacak yaklaşık bin ton üretim iki kata varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye sadece bor madeninin katma değerini artırmakla kalmıyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgilidir.

Ayrıntılar geliyor...