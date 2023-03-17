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    Türk dünyası tek yürek

    Türk Devletleri Teşkilatı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'da 'olağanüstü' toplandı. Asrın deprem felaketleri masaya yatırıldı. Birlik mesajı verildi.

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    Türk dünyası tek yürek
    Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nı Ankara'da olağanüstü topladı. Türk dünyasının tek vücut olduğunun dosta-düşmana gösterildiğini vurguladı. Asrın felaketini masaya yatırdı:

    Milletimiz, 6 Şubat'ta yardıma ilk koşan Türk Dünyası'nı asla unutmayacak. Bölgeye 100 bin konteyner kuracağız. Türk Yatırım Fonu anlaşmasını imzaladık. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı fon, ekonomik bütünleşmemize katkı sağlayacak.



    KKTC'nin de aramıza katılmasıyla ailemiz daha da güçlendi. Türk devletleri, Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma geldi. Doğu-Batı arasında hayata geçirdiğimiz "Orta Koridor" artık güvenilir bir alternatif sunuyor.


    Erdoğan, liderler ile tek tek görüşmeler yaptı. İkili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

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