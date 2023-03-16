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Türk Devletleri Teşkilatı toplandı! Gardaşlar bir arada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Türkiye'nin yardım çağrısına ilk koşanın Türk devletleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi. İşte toplantıya dair fotoğraflar...

16.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 16.03.2023 17:09
Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı’nda gündem asrın felaketi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı’nda gündem asrın felaketi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı’nda gündem asrın felaketi

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın dün hayatını kaybeden annesi Fahriye Yıldırım'a Allah'tan rahmet, Yıldırım'a ve kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diledi.

Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı’nda gündem asrın felaketi

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün, "Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temalı olağanüstü zirve vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı’nda gündem asrın felaketi

Bugünkü zirveyle, Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

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