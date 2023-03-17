TOGG'a talep yağdı! 24 saat dolmadan 17 bin 275 sipariş

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin TL'yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından "Akıllı Cihaz Konfigüratörü"ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek.
Akıllı cihazın versiyon fiyatlarını ve özelliklerini inceleyen kullanıcılar, diledikleri T10X versiyonunu seçip yapılandırmaya başlayacak. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, "Türkiye'nin Renkleri" ile 360 derece döndürerek inceleyip dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecekler.
Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.
28 MART'TA NOTER HUZURUNDA DİJİTAL ÇEKİLİŞ YAPILACAK
Konfigürasyonu tamamlayanlar, özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.