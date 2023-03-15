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    • 15.03.2023 09:29
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    Eski bakan Bülent Akarcalı’dan 6'lı koalisyona tepki: Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti

    ANAP'ın kurucularından, eski bakan Bülent Akarcalı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tek parti hükümetleri ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın koalisyon hükümetlerini yaşamış tecrübeli bir isim olarak 6'lı koalisyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadığını vurgulayan Akarcalı, "Türkiye'nin kalkınma hamleleri, iktidarı dönemlerinde oldu. Koalisyon dönemlerinde ise tüm kazanımları kaybettik" dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Eski bakan Bülent Akarcalı’dan koalisyona tepki!

    Eski bakan Bülent Akarcalı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tek parti hükümetleri ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın koalisyon hükümetlerini yaşamış biri olarak Koalisyonlar dönemine ilşikin öneli açıklamalarda bulundu. Akarcalı, "Anayasa ve yasalar açısından yetki cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanının, bu yetkiyi paylaşması diye bir şey söz konusu değildir. Yok ortak karar alınacak, herkes imza atacak. Bu öncelikle anayasaya aykırıdır." dedi.

    "GEÇMİŞTE BU KOALİSYONLARDAN YAŞANMIŞ SIKINTILAR UNUTULMUŞ GİBİ..."

    Sabah'ın haberine göre Bülent Akarcalı devamında, "Türkiye'nin gerçekleri var. Şu anda ülkenin ihtiyacı istikrardır. Bu istikrarın da mevcut yapıyla devam etmesi gerekmektedir. Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti. Toplum, her zaman güçlü liderler tarafından yönetilmeyi tercih eder. En iyi sanılan koalisyon en kötü denebilecek tek parti iktidarından daha kötü sonuç verir. Sanki geçmişte bu koalisyonlardan yaşanmış sıkıntılar unutulmuş gibi yeniden koalisyonlara yol açacak bir yapıya gitme yaklaşımı gerçeklerle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

    OY VAR, PARTİ VAR AMA HÜKÜMET YOK
    Akarcalı özlerine şöyle devam etti; "Türkiye, AK Parti'nin 2002 yılında tek başına iktidar olmasından bugüne dek bir koalisyon yönetimi görmedi. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi; koalisyonlar, kurulup kısa zamanda çöken, yeniden faklı şekilde tesis edilip ancak bir türlü uzun ömürlü olmayan hükümetlerin tarihidir. AK Parti'nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesinden bu yana ise tek parti olarak yönetimi elinde bulundurması bir anlamda koalisyonlar tarihini de kesintiye uğratarak istikrarlı bir yönetim modeli ortaya koydu."

        "Son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halkın oyuyla 2017'de kabul edilmesinin ardından koalisyonlar dönemi de resmi olarak sona erdi. Koalisyon dönemlerinin çıkmaz sokaklarından en önemlisi uzun zaman kurulamayan hükümetlerdi. 1973 seçimlerinde kurulamayan hükümetlerin en bariz örneğine rastlanır. Türkiye'de bu seçimlerden sonra 100 gün boyunca hükümet bir türlü tesis edilmedi ve daha sonra kurulan hükümet ise sadece 10 ay görev yapabildi."

        100 GÜN HÜKÜMET KURULMASINI BEKLEYEN MİLLET
        14 Ekim 1973 seçimlerinde Bülent Ecevit'in CHP'si yüzde 33.3 oy olarak 1. parti olarak ipi göğüsledi. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ise 29.8 oy oranıyla 2. parti oldu. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Bülent Ecevit'e görev verdi ancak Ecevit bir türlü yeni hükümeti kuramadı ve 7 Kasım'da görevi devretti. Bu kez görev Demirel'e tevdi edildi. Demirel de hükümeti kuramayınca Cumhurbaşkanı Korutürk radyoda en çok oy alan 2 parti olan "AP-CHP" koalisyonu kurulmasını söyleyerek aksi takdirde ordunun müdahale edebileceği imasında bulundu. Hükümet kurma krizi 100 gün boyunca devam etti.

        100 GÜNLÜK KRİZDEN SONRA 10 AYLIK HÜKÜMET
        Bülent Akarcalı, "Koalisyon görüşmelerinde bu kez CHP ve Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi arasında görüşmeler başladı. Yapılan pazarlıklar sonucunda hükümet 16 Ocak 1974 günü yani 14 Ekim 1973 günü yapılan seçimden 3 ay sonra hükümet kurulabildi. Koalisyon 2 parti arasındaki ideolojik anlaşmazlıklar yüzünden 10 ay kadar sürdü." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Eski bakan Bülent Akarcalı’dan 6'lı koalisyona tepki: Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti
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