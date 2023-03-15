"GEÇMİŞTE BU KOALİSYONLARDAN YAŞANMIŞ SIKINTILAR UNUTULMUŞ GİBİ..."

Sabah'ın haberine göre Bülent Akarcalı devamında, "Türkiye'nin gerçekleri var. Şu anda ülkenin ihtiyacı istikrardır. Bu istikrarın da mevcut yapıyla devam etmesi gerekmektedir. Türkiye kazanımlarını hep koalisyonla kaybetti. Toplum, her zaman güçlü liderler tarafından yönetilmeyi tercih eder. En iyi sanılan koalisyon en kötü denebilecek tek parti iktidarından daha kötü sonuç verir. Sanki geçmişte bu koalisyonlardan yaşanmış sıkıntılar unutulmuş gibi yeniden koalisyonlara yol açacak bir yapıya gitme yaklaşımı gerçeklerle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.