CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 yıl önceki sözleri ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı hakkında bakın ne demiş

Altılı koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti ancak krizler bitmedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından 12 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı.
Yayımlanan mutabakata göre; 5 Genel Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.
Cumhurbaşkanı, 2 belediye başkanını uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacak.
7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı sistemin açıklanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, mutabakat metni CHP'ye yakın isimler de dahil olmak üzere birçok kişiyi çileden çıkarttı.
"DEVLETİ ÇÖKERTİRSİNİZ"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Ocak 2017 tarihinde bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına yönelik olarak "Devleti çökertirsiniz" açıklamalarında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı sayısına yönelik yaptığı açıklamada, "Diyelim ki Sayın Erdoğan son derece tarafsız davrandı. Bir başka cumhurbaşkanı geldi şöyle bir karar aldı: