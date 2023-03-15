Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor? Flaş gelişme

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından YSK'nın da açıklamasıyla tarih resmileşti ve partiler arası temaslar hızlandı.

6'lı koalisyon pazarlıklar ve kavgalar sonucu adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyururken Cumhur İttifakı şeffaf temaslarını sürdürüyor.

Son olarak HÜDA PAR Başkan Erdoğan'a açık destek verdi. Yeniden Refah Partisi ile de temaslar sürüyor.

Cumhur İttifakı'nda yeni denklem! Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor?

AYHAN BİLGEN AK PARTİ YOLUNDA MI?

Öte yandan kritik bir gelişme daha yaşandı. Kimlik siyaseti yapılıyor gerekçesiyle HDP'den isitfa ederek SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'in AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen ile AK Parti arasında önümüzdeki günlerde resmi temasın sağlanacağı Kars eski Belediye Başkanının AK Parti'den gelecek teklife sıcak bakacağı konuşuluyor.

Bilgen'in 6'lı koalisyona mesafeli olduğu biliniyor.