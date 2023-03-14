Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.







Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.



İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;





Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ElruqIMLAk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 14, 2023