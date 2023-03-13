Kentsel dönüşüme CHP engeli! Mahalle sakinleri kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı

"BELEDİYE BAŞKANI CHP'LİYDİ, O KARŞI ÇIKTI"

Sönmez devamında, "Tüm sevdiklerim, tüm takım arkadaşlarım olsun, mahallelerimin gençleri olsun, arkadaşlarım olsun hepsi öldü. Kendi arkadaşımı ben kendi ellerimle ölü çıkardım. İster istemez gözler doluyor, sözler düğümleniyor. Yardım çığlıkları hala aklımda, gözümün önüne geliyor. İnsan uyuyamıyor. Kentsel dönüşüm yapılmış olsaydı belki 100 bin bina değil de bin bina, 900 bina, 800 bina yıkılırdı ama bu kadar büyük bir yıkım olmazdı. Belediye başkanı CHP'liydi, o karşı çıktı. O karşı çıkınca bütün CHP'liler de karşı çıktı. Protestolar oldu, geri adım atıldı. Onu yapacağız, bunu yapacağız, bu zaman gireceğiz dediler ama girmediler, öylece kaldı. Bir daha da kentsel dönüşümün kimse üzerine düşmedi. Kentsel dönüşüm olmayınca, zaten evlerin hepsi eski yapı, çoğu binalar yıkıldı, depreme dayanamadı" ifadelerini kullandı.