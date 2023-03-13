Kentsel dönüşüme CHP engeli! Mahalle sakinleri kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da asrın felaketinin ardından, bir dönem bölgede sıkça yapılan kentsel dönüşüm tartışması yeniden alevlendi. Depremden önce mahalle halkının büyük bir kısmının dönüşüme karşı çıkması sebebiyle çalışmalar durduruldu. Depremle birlikte mahallede büyük yıkım ve can kaybı yaşanırken, mahalle sakinleri de buradaki kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı.
VATANDAŞLARDAN CHP'YE TEPKİ!
Kentsel dönüşüm gerçeğini anlatan Emek Mahallesi sakinleri, birtakım siyasi hesapların kurbanı olduklarını söyleyerek, "CHP'li belediye başkanı karşı çıkınca bütün CHP'liler karşı çıktı. Kentsel dönüşüm olsa manzara bu şekilde olmazdı" dedi. Mahallenin deprem sonrası hali ise drone ile havadan görüntülendi. Emek Mahallesi'ndeki depremzedeler, dönüşüme karşı çıkanların CHP'li belediye başkanı ve CHP tarafı olduğunu söyleyerek, dönüşüm yapılmış olsa bu denli bir kaybın yaşanmamış olacağını dile getirdi.
"CHP TARAFI ENGEL OLUNCA VATANDAŞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREMEDİ"
Mahallenin kentsel dönüşüme girmemesinin ardında birtakım siyasi hesaplar olduğunu ifade eden depremzede Murat Sönmez, "Vatandaşlar kentsel dönüşüme girecekti, CHP tarafı engel olunca giremedi. CHP tarafı engel olup kentsel dönüşüme girilmeyince buralar hep böyle kaldı. Burada zaten deprem uyarısı verilmişti ama hiç önlem alınmadı. Önlem alınmayınca zaten 6 Şubat gecesi büyük bir yıkım, büyük bir gürültüyle herkes uyandı, çoğu insan enkaz altında kaldı." dedi.