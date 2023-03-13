Hesap verecekler! Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi

279 ŞÜPHELİ KIS KIVRAK YAKALANDI!

Soruşturmalar kapsamında 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 279 şüpheli tutuklandı. 77'si müteahhit, 217'si yapı sorumlusu, 45'i yapı sahibi ve 31'i binada değişiklik yapan olmak üzere 370 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

103 ŞÜPHELİ DE İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

250 şüpheli hakkında yakalama kararı, 95 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken şüphelilerden 50'sinin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 22 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 103 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.