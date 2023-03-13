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    • Güncel
    • 13.03.2023 10:03
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    • 13.03.2023 10:03
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    Hesap verecekler! Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 279 şüpheli tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 279’a yükseldi!

    6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 1171 zanlının sorumluluğu saptandı.

    279 ŞÜPHELİ KIS KIVRAK YAKALANDI!

    Soruşturmalar kapsamında 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 279 şüpheli tutuklandı. 77'si müteahhit, 217'si yapı sorumlusu, 45'i yapı sahibi ve 31'i binada değişiklik yapan olmak üzere 370 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

    103 ŞÜPHELİ DE İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

    250 şüpheli hakkında yakalama kararı, 95 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken şüphelilerden 50'sinin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 22 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 103 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Hesap verecekler! Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 279'a yükseldi
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