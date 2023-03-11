EGM harekete geçti: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı!

81 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Açıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı belirtildi. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.