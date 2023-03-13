EGM açıkladı: depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi enselendi!

"179 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞ, 43'Ü TUTUKLANMIŞTIR"

Yapılan çıklamada: "Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1165 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 730 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

81 İNTERNET SİTESİNİN KAPATILDI

Açıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

6 KRİPTO VARLIK CÜZDAN ADRESİNİN TESPİT EDİLDİ

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.