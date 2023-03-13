Yüksek Hızlı Trenler Türkiye'yi taşıdı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son rakamı açıkladı

YHT'lerle Ankara-Eskişehir arasında seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 8 saatten 4,5 saate düştüğüne işaret edilerek, Ankara-Konya arasında seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasının da 4,5 saate indiği kaydedildi.

HANGİ HATTA KAÇ YOLCU SEYAHAT ETTİ

Ankara-Eskişehir YHT hattında 19 milyon 833 bin, Ankara-Konya hattında 18 milyon 272 bin, Ankara-İstanbul hattında 23 milyon 783 bin, Konya-İstanbul hattında 8 milyon 297 bin, Ankara-Karaman hattında 847 bin, İstanbul-Karaman hattında 568 bin, Eskişehir-İstanbul hattında 145 bin olmak üzere toplam 71 milyon 742 bin yolcunun seyahat ettiği belirtildi.