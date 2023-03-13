Gelecek Partisi'nden ortak aday istifası: 28 Şubat mimarlarıyla yola devam edemem

Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Demir, yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağını, 32 yıllık siyasi hayatında bir duruşu olduğunu ve geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğini ifade ederek hem kurucu ilçe başkanlığı görevinden hem de Gelecek Partisi'nden bugün istifa ettiğini açıkladı.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN MİMARLARI
Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Ahmet Demir, son siyasi gelişmelerin ardından hem kurucu ilçe başkanlığı görevinden hem de Gelecek Partisi'nden bugün istifa ettiğini açıkladı.
Demir yaptığı açıklamada, yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağını, 32 yıllık siyasi hayatında bir duruşu olduğunu ve geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğini ifade etti.