DEAŞ'lı Kasım Güler'in hapis cezası belli oldu: 30 yıl hapis cezası

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.
SURİYEDE YAKALANIP TÜRKİYEYE GETİRİLMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler, hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenen Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.
DAVADA KARAR ARÇIKLANDI
Suriye'de, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler'in yargılandığı davada, karar açıklandı.
SAVUNMASINDA SAĞLIK SORUNLARINI ÖNE SÜRDÜ, BERAATİNİ TALEP ETTİ
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunmasını yapması için söz verdi. Önceki celselerdeki savunmalarının tekrarladığını söyleyen sanık Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını belirtti. Güler, sağlık sorunları da olduğunu ifade ederek, beraat talebinde bulundu.
30 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 21 yıl, "nitelikli silah bulundurma" suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.