Bursa'daki terör saldırısının PKK'lı failleri hakim karşısında

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 913'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık Cebrail Gündoğdu'nun ise migren rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirmek üzere mazeret sunduğu belirtildi.
EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ
Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in eşi Şenay Yiğit'in avukatı ile sanık Cebrail Gündoğdu'nun avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.
Söz verilen sanıklar, iddianamenin tamamını inceleyemediklerini ve savunma hazırlayamadıklarını ileri sürerek, mahkemeden süre talebinde bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını istedi.
Şenay Yiğit'in avukatı, olayın planlanarak ve tasarlanarak soğuk kanlı şekilde gerçekleştirildiğini, sanıklar arasında iştirak olduğunun da açık olduğunu ifade etti.
Müvekkilinin eşini, çocuklarının da babalarını kaybettiğini belirten müşteki avukatı, sanıklara verilecek cezada ailenin hayatları boyunca duyacakları elemin göz önünde bulundurulmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşmaya SEGBİS'le katılan ve olay günü otobüste bulunan 13 ceza infaz kurumu personeli, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma talepleri ile sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerinin kabulüne, sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmesini istedi. Söz verilen sanıklar, tahliyelerini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma talepleri ile sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerinin kabulüne karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.