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    • 13.03.2023 14:04
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    Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlanıyor!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Varank’ın babası son yolculuğuna uğurlanıyor!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası 84 yaşındaki Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    BAKAN VARANK ACI HABERİ DEPREM BÖLGESİNDE ÖĞRENDİ

    Bakan Varank'ın haberi Malatya'da öğrendiği Adıyaman'a ziyaretini iptal edip Gaziantep'e giden Varank, daha sonra uçakla İstanbul'a geçtiği öğrenildi.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katılıyor. Bakan Varank, taziyeleri kabul ediyo

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