Bakan Varank’ın babası son yolculuğuna uğurlanıyor!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katılıyor. Bakan Varank, taziyeleri kabul ediyo