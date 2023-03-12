Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın acı günü: Vefat haberini deprem bölgesinde aldı

Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a geçti. Ali Haydar Varank, 13 Mart Pazartesi günü (Yarın) Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
OĞLUNU ŞEHİT VERMİŞTİ
1939 yılında Trabzon'un Of ilçesi Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.
BAKAN NEBATİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank'ın vefatıyla ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Nebati'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.