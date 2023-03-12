Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Mehmetçik deprem bölgesine geç' çıktı iddialarına tepki: Söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefetin mehmetçiği hedef alarak deprem bölgesi için köpürttüğü yalana bir kez daha yanıt verdi.

Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde ilk müdahale konusuyla ilgili Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez." dedi.

Bakan Akar, "2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu." ifadelerini kullandı.

Akar şunları söyledi;

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik."

"Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik."