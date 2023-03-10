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    • 10.03.2023 18:09
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    • 10.03.2023 18:09
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    Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Soylu hayatını kaybedenlerinin 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Soylu can kaybı sayısını açıkladı!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildiğini bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kuruldu. Bunun önemli bir bölümü aileler yerleştirildi. Buradan vatandaşımıza bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor.

    Bu ayın sonuna kadar 300 bin çadır daha dağıtılacak. 700 bine kadar ulaşacağız. Gerek THY olsun gerek diğer kargo şirketleri olsun. Onlarla beraber sürekli getirdiklerimiz var. Bu nakliyatları sağlıyoruz. Satın almaları AFAD sağlıyor.

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    Haberler Güncel Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
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