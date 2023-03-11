Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

"5 MİLYON 4 BİN YAPIMIZ İNCELENDİ"

Bakan Murat Kurum: "Osmaniye ve Kilis'te hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 5 milyon 4 bin yapımız incelendi. Yüzde 90 seviyelerine geldik. Artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti yaptığımız binalar mevcut. e-devlet üzerinden hasar tespitini vatandaşlarımız buradan görebiliriler. Askı sürecine başlayacağız. Askı sürecinde hasar tespitlerine itiraz edebilirler. Bir hata var mı yok mu buna bakılacak. İletişim ofislerimiz kurduk. Yaklaşık 700 konutumuzu evleri yıkılan vatandaşlara teslim edeceğiz." dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN EN İYİ YAPILMASI İÇİN TOPLANTI TERTİP ETTİK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün Şanlıurfa'da vilayette valimiz başkanlığında oldukça yoğun bir toplantı yaptık. Bu şehrimizi hep beraber selamlıyoruz. Bu boyutta deprem felaketini bir daha yaşamayalım inşallah. Şahsım olarak ben de depremin ilk saatlerinden itibaren Urfa'da sürecin tamamında büyük bir kısmında bakan yardımcılarımla beraber dayanışma içinde çalışarak geçirdik. Hepimizin yüreği dağlanmıştır. Hepimizin acısı büyüktür. Ancak buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yüreğinizi ferah tutun. Devlet tüm şefkatiyle sizlerin yanındadır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Tüm maddi kayıplarımızı çok daha iyileriyle en güzel şekilde birlik içinde telafi edeceğiz. Urfa sadece merkezi değil merkezdeki ilçeler ve çevredeki bütün ilçeler masaya yatırıldı. Sayın bakanımız tüm ekibiyle hazırlıklarını yaptı ve az önce ifade ettiği gibi bütüncül bakış açısıyla ama aynı zamanda sadece depremle ilgili değil kentsel dönüşümün en iyi yapılması için toplantı tertip ettik."ifadelerini kullandı.

Nebati devamında, "Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız. Kiralık konutlar, kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına sunulacak" diye konuştu.