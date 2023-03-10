Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 bin 700 atama yapılacak"

Bakan Koca, 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca,:"İsteğe bağlı atamalardan 1881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4 bin 255'i hemşire, 1302'si ebe, 4 bin 24'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor, son gün 15 Mart." bilgileriini paylaştı.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI

İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.