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    • 10.03.2023 19:26
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    Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 bin 700 atama yapılacak"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sağlık Bakanı Koca: 12 bin 700 atama yapılacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacağını duyurdu.

    Bakan Koca, 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca,:"İsteğe bağlı atamalardan 1881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4 bin 255'i hemşire, 1302'si ebe, 4 bin 24'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor, son gün 15 Mart." bilgileriini paylaştı.

    İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

    Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

    SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI

    İsteğe bağlı atamalardan 1.881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4.255'i hemşire, 1.302'si ebe, 4.024'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

    SON GÜN 15 MART

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

    YERLEŞTİRMELER NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

    Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını kaydeden Fahrettin Koca, "Yerleştirmede öncelik, sırasıyla hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 bin 700 atama yapılacak"
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