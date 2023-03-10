Son dakika: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Son dakika: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini duyurdu. Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.