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    • 10.03.2023 16:21
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    Son dakika: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

    Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

    takvim.com.tr
    Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti!

    Son dakika: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini duyurdu. Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi.

    Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

    ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?
    Mahmut Çuhadar, 1967'de Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bafra ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini tamamladı.

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