Başkan Erdoğan'dan CHP'li Suzan Şahin'e tepki! Hataylı depremzedeyle konuşmasını anlattı: Dürüst ol dürüst

"BİZ YARALIYIZ HANIMEFENDİ KONUŞUYOR"

Bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık. Aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız, biz dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş, Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Fakat Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

HATAYLI DEPREMZEDE İLE KONUŞMASINI ANLATTI

İşte bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum dedi. Adalet Bakanım da bana bu durumu iletti. Kendisini aradım, görüştüm. O ne anlayıştır, o ne kadar güzel bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanım bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok. Herşey geliyor, ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteynerler gelirse daha iyi olur. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da bu milletin bir evladı. Doğma büyüme Hataylıyım dedi, Kırıkhanlı.

DÜRÜST OLALIM DÜRÜST

Bir ona bakıyorum, bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım dürüst.