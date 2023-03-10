Başkan Erdoğan'dan CHP'li Suzan Şahin'e tepki! Hataylı depremzedeyle konuşmasını anlattı: Dürüst ol dürüst

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanan depremleri yaşadı.
Deprem 11 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve vatandaşlar el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı.
Bölgede çalışmalar devam ederken CHP ise enkaz üzerinden siyaset devşirerek provokasyon peşinde koştu.
CHP'Lİ SUZAN ŞAHİN TBMM'DE DEVLETİN BÖLGEYE GİTMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada devletin bölgeye gidemediğini iddia ederek çeşitli iddialarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzalamasının ardından yaptığı açıklamada CHP'li Suzan Şahin'e tepki gösterdi.
Erdoğan şunları söyledi;
"Tabi parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler bu zavallılar daha bizim ikinci gün, ilk gün arkadaşlarım Bakan arkadaşlarım tamamiyle deprem bölgelerindeydi. Bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi. Tüm bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım.