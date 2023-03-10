Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve TDT Sekreteri Ömüraliyev'i de kabul etti

Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ankara'da yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.