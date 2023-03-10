Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2023 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2023 19:00
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve TDT Sekreteri Ömüraliyev'i de kabul etti

    Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Nauseda ile görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar

    Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

    Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

    Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR ELE ALINDI
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ankara'da yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

        BAŞKAN ERDOĞAN TDT SEKRETERİ ÖMÜRALİYEV'İ KABUL ETTİ
        Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

        Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiliz 6’lı koalisyona kabine belirliyor!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve TDT Sekreteri Ömüraliyev'i de kabul etti
            SON DAKİKA