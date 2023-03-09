6'Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklar sonucu adayını belirledi.
MERAL AKŞENER KOALİSYONDAN GİTTİ GELDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta zehir zemberek sözlerle dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak olması "7 Kocalı Hürmüz" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında yer verilirken İngiliz Financial Times dikkat çeken bir makale yayımladı.
FİNANCIAL TIMES BİLE GÖRDÜ: İŞİ ZOR
"Türkiye'nin muhalefet adayı, Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya" başlığını atan İngiliz Financial Times, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan karşısında işinin zor olduğunu yazdı.
Uzman görüşlerine yer veren Financial Times, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere dikkat çekildi.
"HANTAL KOALİSYON"
Türk seçmeninin belki de daha sıkıcı cumhurbaşkanına hazır olduğunu savunan gazete, Kılıçdaroğlu'nun muhalif bloktaki partiler tarafından aday seçilmesini ise 'karmaşık' olarak niteledi. 13 yıldır Türkiye'nin ana muhalefet partisini yöneten Kılıçdaroğlu tercihinin ıstırap veren müzakerelerin ardından geldiğini kaydeden Financial Times, muhalif blok için "İçerisinde İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberal eğilimli yer aldığı 'hantal' bir koalisyon" değerlendirmesini yaptı.
AKŞENER MASAYA ŞARTLI DÖNDÜ
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen hafta masayı terk etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin şüphelerin duyurulmadan önce ortalığa saçıldığını yazan Financial Times, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaadiyle masaya döndüğüne dikkat çekti.