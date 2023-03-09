HDP KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEK

Financial Times Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "ülkenin en tanınmış politikacılarından ikisi" derken HDP'ye ilişkin de değerlendirme yaptı. Financial Times HDP'nin resmi olarak koalisyon içinde olmadığını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini yazdı.

ERDOĞAN POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Başkan Erdoğan için "Kurnaz bir kampanyacı" ifadesini kullanan Financial Times Erdoğan'ın seçmen gözünde popülerliğini koruduğu ancak seçmenlerin yüzde 10-15'lik bölümünün kararsız olduğunu yazdı.