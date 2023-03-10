Hataylı depremzede Ayşegül Bilen'in tek isteği: "Cumhurbaşkanımız her şeyimizi verdi..."

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için seferber oldu.

Çadır ve konteyner kentler hızlar kurulurken tüm ihtiyaçların karşılanması için de gereken çalışmalar devam ediyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da incelemelerde bulundu.

Bozdağ, Kırıkhan ziyareti esnasında bir depremzede ile konuşurken yaşanan diyalog dikkat çekti.