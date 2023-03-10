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    • 10.03.2023 13:54
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    Hataylı depremzede Ayşegül Bilen'in tek isteği: "Cumhurbaşkanımız her şeyimizi verdi..."

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yaralar sarılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hatay'da çalışmaları takip ederken bir depremzede ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Adının Ayşegül Bilen olduğu ve annesini depemde kaybettiği öğrenilen depremzede, "Benim hiçbir isteğim yok. Her şeyimizi verdi Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı. Tek bir isteği olduğunu belirten Bilen, "Cumhurbaşkanımı görmeyi çok istiyorum. Lütfen Annemin selamını iletin" dedi.

    takvim.com.tr
    Depremzede Ayşegül Bilen’in tek isteği

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için seferber oldu.

    Çadır ve konteyner kentler hızlar kurulurken tüm ihtiyaçların karşılanması için de gereken çalışmalar devam ediyor.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da incelemelerde bulundu.

    Bozdağ, Kırıkhan ziyareti esnasında bir depremzede ile konuşurken yaşanan diyalog dikkat çekti.

    DEPREMZEDENİN TEK İSTEĞİ
    Adının Ayşegül Bilen olduğu ve depremde annesini kaybettiği öğrenilen depremzede tek isteğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu ve annesinin Başkan Erdoğan'a olan sevgisini iletmek istediğibi söyledi.

    "HER ŞEYİMİZİ VERDİ... ANNEMİN SELAMINI İLETİN"
    Bakan Bekir Bozdağ'dan bunu iletmesini talep eden Ayşegül Bilen, "Benim hiçbir isteğim yok. Her şeyimizi verdi Cumhurbaşkanım.. Görmeyi çok istiyorum. Lütfen Annemin selamını iletin" dedi.

    Bakan Bozdağ ise Ayşegül Bilen'in annesine rahmet dileyerek selamı ileteceğini belirtti.

    Bozdağ Ayşgül Bilen'i Başkan Erdoğan'la görüştürebilmek için telefon numarasını da aldırdı.

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