Akşener’den CHP imalı mesaj: Elbet Yılmaz Özdil bu da geçer...

Seçimlere 2 ay kala CHP'nin kendi medyası üzerinde savaş tavan yaptı. Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de, Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası, "Masayı Meral Akşener dağıttı demek, gazeteci ahlaksızlığıdır" dedi. Bunun üzerine CHP yönetimi, Özdil'i kurucusu olduğu kanaldan attırdı.
Ardından ekibi Korcan Karar ve İskender Baydar da kanaldan ayrıldı. CHP baskıyı daha da arttırdı ve dün Özdil, Sözcü gazetesinden de istifa etti. Bunun üzerine Akşener, CHP yönetimini ima eden tweet attı: Yılmaz bey, elbet bu da geçer yahu." Bu paylaşımın CHP yönetiminde bir hayli rahatsızlık yarattı.