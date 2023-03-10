Akşener’den CHP imalı mesaj: Elbet Yılmaz Özdil bu da geçer...





Ardından ekibi Korcan Karar ve İskender Baydar da kanaldan ayrıldı. CHP baskıyı daha da arttırdı ve dün Özdil, Sözcü gazetesinden de istifa etti. Bunun üzerine Akşener, CHP yönetimini ima eden tweet attı: Yılmaz bey, elbet bu da geçer yahu." Bu paylaşımın CHP yönetiminde bir hayli rahatsızlık yarattı.

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