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    • 09.03.2023 22:32
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    • 09.03.2023 22:43
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    Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı: Yolcular mağdur oldu!

    Kabataş-Bağcılar hattının Cevizlibağ istasyonunda tramavy raydan çıktı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, söz konusu hattaki seferlerde aksama yaşandı. Vatandaşlar, yollarına yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’un bitmeyen çilesi: Tramvay raydan çıktı!

    Cevizlibağ'da tramvayın raydan çıkması sonucu Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksadı.

    Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

    YOLCULAR MAĞDUR OLDU

    Yolcular yaya olarak yoluna devam etti. Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı. Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tramvay seferlerindeki aksamalar nedeniyle İETT'den destek istendi.

    SEFERLER AKSADI

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı: Yolcular mağdur oldu!
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