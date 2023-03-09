Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı: Yolcular mağdur oldu!

SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.