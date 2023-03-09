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    • 09.03.2023 14:08
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    • 09.03.2023 14:46
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    Başkan Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı! O detay ortaya çıktı..

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camii’ne geldi. Coşkun’un cenazesi öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazının ardından Eyüpsultan’da toprağa verildi.

    İş insanı Coşkun’a veda

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Çoşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.

    Burada düzenlenen tören sonrası Coşkun cenaze namazının ardından Eyüpsultan'da toprağa verilecek.

    COŞKUN SUCUKLARININ KURUCUSU
    Coşkun Sucukları'nın kurucusu iş insanı Kemal Coşkun dün hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, bugün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.

    BAŞKAN ERDOĞAN İŞ HAYATINA ORADA BAŞLAMIŞTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1965 yılında Fatih İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Coşkun Et ve Sucuk Mamülleri'nde muhasebeci olarak işe başlamıştı.

    Coşkun Et Yönetim Kurulu üyesi Hanefi Coşkun, 2012 yılında verdiği bir röportajda Başkan Erdoğan'ın muhasebeci olarak çalıştığını söylemişti.

    Sabah Yazarı Yavuz Donat da meseleye ilişkin 2007'de bir yazı kaleme almıştı.

    Donat'ın yazısı şu şekilde;
    "Bayburtlular "birbirlerine çok tutkun."
    Ve nereye giderlerse gitsinler "Bayburt'tan kopamıyorlar."
    Kars Kalesi'nde (Kale Park) yemek yiyorduk.
    Kemal Coşkun'la (72) tanıştık.
    11 yaşında "gurbete" çıkmış.
    "Hamallıktan" başlamış, bugün "yüzlerce çalışanı var, et kombinası var."
    "Coşkun Sucukları"nın sahibi.
    Yazları 2-3 ay "dinlenmeye Bayburt'a geliyor."

    Tayyip bey gençlik yıllarında Kemal Coşkun'un muhasebecisiymiş.
    Birlikte Kasımpaşa-Merkez Camii'nde namaz kılarlarmış.
    Günün birinde Tayyip bey askere gitmiş.
    Kemal bey her ay "yarı maaşını" yollarmış.
    Tayyip bey sormuş:
    - Benim bir talebim yok, mecbur da değilsin, niçin gönderiyorsun?
    - Allah'tan korktuğum için... Askeri nasıl parasız bırakırım?

    Bu "olayı" Bayburt'ta anlattılar.
    Kemal Coşkun'a "doğru mu" diye sorduk.
    Utandı, yüzü kızardı "böyle şey konuşulmaz, günahtır" dedi.


    "Aynı mekânda" Bartın, İstanbul ve Avrupa'da tesisleri olan tekstilci Hasan Aydın'la tanıştık.
    "1.500'den fazla kişiye" iş veriyor.
    Ve yazları "dinlenmeye memleketi Bayburt'a geliyor."
    Bir önerisi var:

    Bayburt'u gezin, ayda 200 liraya çalışacak çok kişi var... Sigortasını yatırın, yemek verin yeter... Diyeceğim o ki bölgesel asgari ücret uygulansın... Bayburt gibi yerlere yatırımcı gelmeye başlar.
    Kemal Coşkun'a da, Hasan Aydın'a da sorduk:
    - Devletten bir isteğiniz var mı?
    Yanıtları:
    - Allah devlete, millete zeval vermesin."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı! O detay ortaya çıktı..
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