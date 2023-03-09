Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 14:00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Zirvede 3 kritik başlık vardı. Biri 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, diğeri seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı ve Resmi Gazete'de yayınlanacak o kararnamenin ardından hazırlıklar da iki liderin masasındaki kritik başlıklar arasındaydı. Komisyon çalışmalarına dair çıktılar da iki liderin gündeminde olduğuna dikkat çekildi. İttifaklar da iki liderin gündemindeydi.