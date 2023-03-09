Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 14:00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Zirvede 3 kritik başlık vardı. Biri 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, diğeri seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Mart'ta imzalayacağı ve Resmi Gazete'de yayınlanacak o kararnamenin ardından hazırlıklar da iki liderin masasındaki kritik başlıklar arasındaydı. Komisyon çalışmalarına dair çıktılar da iki liderin gündeminde olduğuna dikkat çekildi. İttifaklar da iki liderin gündemindeydi.
SEÇİM ÇALIŞMASI
Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği, belirlenecek milletvekili listeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı nasıl bir kampanya yürütecek, ortak miting yapılacak mı soruları da kısa sürede cevap bulacak.
DEVLET BABA
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesini Ankara'da yerleştikleri evde ziyaret etti. Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.