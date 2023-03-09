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Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti
09.03.2023 19:53

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ı AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Atalay, kabul sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atalay görüşmeye ilişkin, Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi” diye konuştu.

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