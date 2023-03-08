Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.03.2023 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 13:31
    ABONE OL

    Martı TAG ve Martı Motosiklet'e erişim engeli

    İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    İstanbul Taksiciler Odası'nın, araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklet''e karşı açtığı davada mahkemede tedbiren erişim engeli kararı verdi.

    İstanbul Takciler Esnaf Odası, scooter kiralama hizmeti veren teknoloji şirketi Martı'ya karşı İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

    KORSAN TAKSİ TAŞIMACILIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Firmanın araç ve motosikletleri kapsayan uygulamasının korsan taksi taşımacılığı olduğu iddia edildi.

    KARARA İTİRAZ İÇİN 1 HAFTA SÜRE

    Mahkeme, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi. Karara itiraz için 1 hafta süre tanındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devreye Amerika girdi
    Haberler Güncel Martı TAG ve Martı Motosiklet'e erişim engeli
        SON DAKİKA