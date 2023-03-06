TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!

6 Mart 2023 Twitter sorunu son dakika! Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'a bugün 2. kez erişim sorunu yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a giriş yapamayan kullanıcılar internet arama motorlarında Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelecek? şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelir? 6 Mart 2023 Twitter sorunu ve son dakika açıklamalar...