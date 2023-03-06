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    • Haberler
    • 06.03.2023 20:23
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    • 06.03.2023 20:33
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    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!

    Twitter çöktü mü son dakika Twitter neden açılmıyor soruları Twitter’a erişim sağlayamayan kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Twitter'a an itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Son olarak bugün sabah saatlerinde de aynı sorun yaşanmıştı. Peki 6 Mart 2023 Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Açıklama geldi. İşte detaylar...

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelir? Son dakika açıklama!

    6 Mart 2023 Twitter sorunu son dakika! Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'a bugün 2. kez erişim sorunu yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a giriş yapamayan kullanıcılar internet arama motorlarında Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelecek? şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelir? 6 Mart 2023 Twitter sorunu ve son dakika açıklamalar...

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    An itibariyle Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar anlık olarak Twitter'a erişim problemiyle karşılaştığını bildiriyor.

    AÇIKLAMA GELDİ!

    Twitter konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''Twitter'ın bazı bölümleri şu anda beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. Bazı istenmeyen sonuçları olan dahili bir değişiklik yaptık. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız.'' ifadeleri kullanıldı.

    İnternet gözlemevi NetBlocks tarafından yapılan açıklamada ise, ''Twitter şu anda birçok kullanıcıyı etkileyen, resim ve video içeriğini de etkileyen uluslararası yavaşlamalar ve kesintiler yaşıyor; ülke düzeyinde internet kesintileri veya filtrelemeyle ilgili olmayan olay.'' denildi.

        TWİTTER ERİŞİM YASAĞI GELMİŞTİ!

        Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter geçtiğimiz haftalardaBTKtarafından alınan bir karar doğrultusunda erişim engeliyle karşılaşmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya ağında çok sayıda kullanıcı ise depremzedelerin durumunu kullanarak provokasyon yapıyordu.

        Dezenformasyonun önüne geçebilmek için böyle bir adım atılmıştı. Daha sonra Twitter Türkiye ekibi ile BTK'nın görüşmeleri doğrultusunda erişim engeli kaldırılmıştı..
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        Haberler Haberler TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!
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