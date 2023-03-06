TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ son dakika? 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Son dakika açıklama!

6 Mart 2023 Twitter sorunu son dakika! Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'a bugün 2. kez erişim sorunu yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a giriş yapamayan kullanıcılar internet arama motorlarında Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelecek? şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki 6 Mart 2023 Twitter neden çalışmıyor, ne zaman düzelir? 6 Mart 2023 Twitter sorunu ve son dakika açıklamalar...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
An itibariyle Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar anlık olarak Twitter'a erişim problemiyle karşılaştığını bildiriyor.
AÇIKLAMA GELDİ!
Twitter konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''Twitter'ın bazı bölümleri şu anda beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. Bazı istenmeyen sonuçları olan dahili bir değişiklik yaptık. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız.'' ifadeleri kullanıldı.
İnternet gözlemevi NetBlocks tarafından yapılan açıklamada ise, ''Twitter şu anda birçok kullanıcıyı etkileyen, resim ve video içeriğini de etkileyen uluslararası yavaşlamalar ve kesintiler yaşıyor; ülke düzeyinde internet kesintileri veya filtrelemeyle ilgili olmayan olay.'' denildi.