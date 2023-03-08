Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve Akşener'in dönüşüne ne diyor? "Devreye Amerika girdi"

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.
AKŞENER MASADAN GİTTİ GELDİ
Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta masa bir kez daha toplandı.
Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Yaşananlar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve Akşener'in geri dönüşünü İstanbul Kadıköy'de vatandaşa sordu.
Vatandaşlar çok çarpıcı tespitlere yer vedi. Kimi "Devreye Amerika girdi" derken kimi vatandaşlar da "6'lı masanın lastiği patladı" yorumunu yaptı.