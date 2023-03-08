Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve Akşener'in dönüşüne ne diyor? "Devreye Amerika girdi"

"TÜRKİYE'Yİ FELAKETE GÖTÜRÜRLER"

Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken ben "Camiye gitmeyene başı secdeye gitmeyene oy vermem" dedi. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda emekli maaşını bile alamayacağını söyleyen vatandaş, "Bu 6'lı masa değil 21'li masa FETÖ var PKK partisi var... Bunlar Türkiye'yi felakete götürürler" dedi.