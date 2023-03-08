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    • 08.03.2023 13:21
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    • 08.03.2023 13:44
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    Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve Akşener'in dönüşüne ne diyor? "Devreye Amerika girdi"

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak destek verdiği koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Takvim.com.tr Meral Akşener'in masayı dağıtıp tekrar gelmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Dış Ses' olarak vatandaşa sordu. İşte vatandaşın sözü...

    takvim.com.tr
    Devreye Amerika girdi

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.

    AKŞENER MASADAN GİTTİ GELDİ
    Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta masa bir kez daha toplandı.

    Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliğinin yakınındaki o görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken yapılan pazarlıklar kafalarda soru işareti bıraktı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
    Yaşananlar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve Akşener'in geri dönüşünü İstanbul Kadıköy'de vatandaşa sordu.

    Vatandaşlar çok çarpıcı tespitlere yer vedi. Kimi "Devreye Amerika girdi" derken kimi vatandaşlar da "6'lı masanın lastiği patladı" yorumunu yaptı.

        "TÜRKİYE'Yİ FELAKETE GÖTÜRÜRLER"
        Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken ben "Camiye gitmeyene başı secdeye gitmeyene oy vermem" dedi. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda emekli maaşını bile alamayacağını söyleyen vatandaş, "Bu 6'lı masa değil 21'li masa FETÖ var PKK partisi var... Bunlar Türkiye'yi felakete götürürler" dedi.

        "DEVREYE AMERİKA GİRDİ"
        Meral Akşener'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevdiğini söyleyen başka bir vatandaş ancak 6'lı masaya güvenemediğini söyledi.

        Akşener'in geri dönüşü için ise "Bence devreye Amerika girdi" yorumunu yaptı.

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        İşte vatandaşın sözü;
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        Devreye Amerika girdi
        Haberler Güncel Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve Akşener'in dönüşüne ne diyor? "Devreye Amerika girdi"
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