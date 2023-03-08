Sokak köpeği vapura binince kaptan seferi iptal etti! İnceleme başlatıldı

ŞEHİR HATLARI'NDA AÇIKLAMA

Yaşanan olay üzerine İstanbul şehir hatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "08-03-2023 tarihli 09:15 Kadıköy Beşiktaş seferimiz sokakta yaşayan ve zaman zaman da iskelelerimizde misafir ettiğimiz dört ayaklı dostumuzun vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı 09:36 da gecikmeli olarak yapılmıştır. Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, hayvan dostu şehir hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkit edildiğini bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN