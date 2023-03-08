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    • 08.03.2023 14:26
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    Sokak köpeği vapura binince kaptan seferi iptal etti! İnceleme başlatıldı

    Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binen sokak köpeği nedeniyle, kaptan seferin yapılamayacağını duyurdu. Vapurdakilerden bazıları kaptana tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    Kadıköy'den Beşiktaş'a saat 09.15'te hareket etmesi planlanan sefer, vapura sokak köpeğinin binmesinin ardından 09.36'da yapıldı.

    "GEMİMİZ BOŞ OLARAK İSKELEDEN HAREKET EDECEKTİR"

    Gemi kaptanı, anonsunda vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana tepki gösterdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ŞEHİR HATLARI'NDA AÇIKLAMA
    Yaşanan olay üzerine İstanbul şehir hatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "08-03-2023 tarihli 09:15 Kadıköy Beşiktaş seferimiz sokakta yaşayan ve zaman zaman da iskelelerimizde misafir ettiğimiz dört ayaklı dostumuzun vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı 09:36 da gecikmeli olarak yapılmıştır. Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, hayvan dostu şehir hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkit edildiğini bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Sokak köpeği vapura binince kaptan seferi iptal etti! İnceleme başlatıldı
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