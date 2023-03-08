Kemal Kılıçdaroğlu ışık hızıyla döndü! “Ağzı bozuk! Siyasi operasyoncu” dediği Akşener'e övgüler dizdi

Siyaset tarihi, böyle komedi görmedi! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdardoğlu, birbirine girdi. Masa devrildi! Tepkiler yükseldi! Mahallenin medyası, el birliğiyle Akşener'e yüklendi. Piyanist Fazıl Say bile "Sifonu çek, gitsin" dedi.
YIlmaz Özdil ise Meral Hanım'a destek verdi. Kapı dışarı edildi. Ama anketler, düşüşü gösterdi! Masa çark etti! "Öpüştük, barıştık" denildi! Bunu gören Kılıçdaroğlu da dönüverdi: Meral Hanım'a müteşekkirim! Ekrem evladım, Mansur dostum!
KARİZMASI YOK KAZANAMAZ
2 Mart'ta masadan kalkan İP lideri Meral Akşener, sonra geri döndü. Yüzü de baskılar nedeniyle döndüğü kanıtlar gibiydi. Dünyanın önde gelen yayın organları, Altılı Masa'da krizin "şimdilik" çözüldüğünü yazarak, Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin pek olmadığına dikkat çekti: