Kemal Kılıçdaroğlu ışık hızıyla döndü! “Ağzı bozuk! Siyasi operasyoncu” dediği Akşener'e övgüler dizdi





NEW YORK TIMES: Nihayet Erdoğan'a karşı bir aday çıktı. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olan Türkiye'nin ekonomik geleceği de oylanacak.

BLOOMBERG: Birçok çekişme sonrası muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu. Muhalefet, seçilirse ortodoks politikalara dönüş sözü veriyor.

REUTERS: Kılıçdaroğlu'nun kampanyalardaki düşük karizması sayesinde bir düzineden fazla seçim zaferi kazanan Erdoğan'a karşı bir kez daha aday.

BBC: Anketlere göre Erdoğan'ın otoriter yönetimi ile geçen 20 yıldan sonra son derece kutuplaşmış haldeki ülkede başa baş bir seçim yaşanacak

GUARDIAN: 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun.

AFP: parçalanmış muhalefet bir kez daha Kılıçdaroğlu üzerinden birleşti.

LE MONDE: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında karizma eksikliği yaşıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun düşük karizması, Erdoğan'ı geçecek güçte değil...