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    Kemal Kılıçdaroğlu ışık hızıyla döndü! “Ağzı bozuk! Siyasi operasyoncu” dediği Akşener'e övgüler dizdi

    Akşener, Kılıçdaroğlu için “Geri zekalı, yenile yenile kibirlendi” dedi. Kemal Bey de “Ağzı bozuk! siyasi operasyoncu” karşılığını verdi. Ama 3 gün sonra fırtına dindi, u dönüşüne geçti: Meral hanım merttir! Ülkücü damarı var!

    Vay Kemal

    Siyaset tarihi, böyle komedi görmedi! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdardoğlu, birbirine girdi. Masa devrildi! Tepkiler yükseldi! Mahallenin medyası, el birliğiyle Akşener'e yüklendi. Piyanist Fazıl Say bile "Sifonu çek, gitsin" dedi.



    YIlmaz Özdil ise Meral Hanım'a destek verdi. Kapı dışarı edildi. Ama anketler, düşüşü gösterdi! Masa çark etti! "Öpüştük, barıştık" denildi! Bunu gören Kılıçdaroğlu da dönüverdi: Meral Hanım'a müteşekkirim! Ekrem evladım, Mansur dostum!



    KARİZMASI YOK KAZANAMAZ
    2 Mart'ta masadan kalkan İP lideri Meral Akşener, sonra geri döndü. Yüzü de baskılar nedeniyle döndüğü kanıtlar gibiydi. Dünyanın önde gelen yayın organları, Altılı Masa'da krizin "şimdilik" çözüldüğünü yazarak, Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilen CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin pek olmadığına dikkat çekti:



        NEW YORK TIMES: Nihayet Erdoğan'a karşı bir aday çıktı. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri olan Türkiye'nin ekonomik geleceği de oylanacak.
        BLOOMBERG: Birçok çekişme sonrası muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu. Muhalefet, seçilirse ortodoks politikalara dönüş sözü veriyor.
        REUTERS: Kılıçdaroğlu'nun kampanyalardaki düşük karizması sayesinde bir düzineden fazla seçim zaferi kazanan Erdoğan'a karşı bir kez daha aday.
        BBC: Anketlere göre Erdoğan'ın otoriter yönetimi ile geçen 20 yıldan sonra son derece kutuplaşmış haldeki ülkede başa baş bir seçim yaşanacak
        GUARDIAN: 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl sonra Erdoğan'ı koltuğunda edecek karizmadan yoksun.
        AFP: parçalanmış muhalefet bir kez daha Kılıçdaroğlu üzerinden birleşti.
        LE MONDE: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında karizma eksikliği yaşıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun düşük karizması, Erdoğan'ı geçecek güçte değil...



        KÜÇÜK ORTAKLARI İKNA ETTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın küçük ortaklarını ikna ederek büyük ortak Akşener'i oyun dışına atmayı başardı. Milliyetçi İyi Partililer, bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor.



        KÜÇÜLÜR
        CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da Altılı Masa'da yaşanan kriz ve geri adım hakkında açıklamalarda bulundu. Baykal, "İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kılıçdaroğlu koltuğuna yerleşince kendisini CHP Genel Başkanlığı'na taşıyan Önder Sav'ı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi Parti'ye verilmez. İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile Akşener'in büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu" dedi.



            YİNE SATAR
            MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu: Masayı devirip tekrar oturanlar, ilkesizlik ve güçlüksüz numuneleridir. Masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Masaya geri oturan söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Bir kere satan yine satar yine satacaktır. Siyaseti fitneye, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlara gelmeyeceğiz.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ışık hızıyla döndü! “Ağzı bozuk! Siyasi operasyoncu” dediği Akşener'e övgüler dizdi
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