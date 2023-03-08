Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.03.2023 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 15:31
    ABONE OL

    Enver Aysever'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı sitemi! Gözümüze sokma artık... Kafamı duvara vuracağım

    6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in masayı dağıtıp tekrar dönmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever ağır sözlerle Kılıçdaroğlu'na sitem etti. Kılıçdaroğlu'nun 5 lider ve 2 belediye başkanından övgüyle bahsetmesine tepki gösteren Enver Aysever, "Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya." ifadeleriyle yüklendi. Aysever, "Bu kadar gözümüze sokma artık." dedi.

    takvim.com.tr
    Gözümüze sokma artık...

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun medyadaki yandaşlarından Enver Aysever, Akşener'in masaya dönüşü sonrası ağır sözler söyledi.

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.

    Akşener, Babacan'a sinirlenip masadan yine kalktı! Davutoğlu engelledi

    AKŞENER MASADAN GİTTİ GELDİ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından geçtiğimiz gün bir kez daha toplandı.

    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi.

    Görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.


    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.

    Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.

    BAY KEMAL 7'LİYİ ÖVDÜ
    Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı TBMM Grup toplantısında ortakları olan 6 lidere ve belediye başkanlarına övgü sıraladı.

    ENVER AYSEVER ÇILDIRDI
    Kılıçdaroğlu'nun bu övgüleri yandaşı Enver Aysever'i çıldırttı.

    Sitem dolu sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklenen Enver Aysever, "Bunları gözümüze sokma" dedi.

    "Gözümüze sokma artık... "

    Oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen Aysever kabine açıklanınca ise kafasını duvara vuracağını söyledi.

    "BU KADAR GÖZÜMÜZE SOKMA ARTIK"
    Aysever şu ifadelerle Kılıçdaroğlu'na ve ortaklarına yüklendi;

        "TKP'ye oyumu vereceğim. Cumhurbaşkanlığında oyumu Kemal beye vereceğim. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım. Büyük pişmanlık duyacağım. Bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta. Hiç bir şey yapmadan o fotoğrafa girecekler. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Kemal beyde bu kadar gözümüze sokma artık. Sen çık artık öne."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Devreye Amerika girdi
        Haberler Güncel Enver Aysever'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı sitemi! Gözümüze sokma artık... Kafamı duvara vuracağım
            SON DAKİKA