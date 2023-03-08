Enver Aysever'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı sitemi! Gözümüze sokma artık... Kafamı duvara vuracağım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun medyadaki yandaşlarından Enver Aysever, Akşener'in masaya dönüşü sonrası ağır sözler söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.
AKŞENER MASADAN GİTTİ GELDİ
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından geçtiğimiz gün bir kez daha toplandı.
Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.
Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.
BAY KEMAL 7'LİYİ ÖVDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı TBMM Grup toplantısında ortakları olan 6 lidere ve belediye başkanlarına övgü sıraladı.
ENVER AYSEVER ÇILDIRDI
Kılıçdaroğlu'nun bu övgüleri yandaşı Enver Aysever'i çıldırttı.
Sitem dolu sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklenen Enver Aysever, "Bunları gözümüze sokma" dedi.
Oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen Aysever kabine açıklanınca ise kafasını duvara vuracağını söyledi.
"BU KADAR GÖZÜMÜZE SOKMA ARTIK"
Aysever şu ifadelerle Kılıçdaroğlu'na ve ortaklarına yüklendi;