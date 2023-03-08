Enver Aysever'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı sitemi! Gözümüze sokma artık... Kafamı duvara vuracağım

Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU

Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.



AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ MUTSUZLUĞUN KANITI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.

Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi. Akşener ise dün yaptığı açıklamada yüz ifadesini "ışık vurmuş" diyerek geçiştirdi.

BAY KEMAL 7'LİYİ ÖVDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı TBMM Grup toplantısında ortakları olan 6 lidere ve belediye başkanlarına övgü sıraladı.

ENVER AYSEVER ÇILDIRDI

Kılıçdaroğlu'nun bu övgüleri yandaşı Enver Aysever'i çıldırttı.

Sitem dolu sözlerle Kılıçdaroğlu'na yüklenen Enver Aysever, "Bunları gözümüze sokma" dedi.