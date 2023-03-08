Suriye için 4’lü toplantı hazırlığı: İran da katılacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'ye yapılan yardımlar için hava sahasının açıldığını belirten Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in yardımları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Suriye'ye insani yardım götürmek isteyen uçaklara hava sahamızı da açtık. Sınır ötesi yardımların yanında çizgi ötesi yardımlara da Türkiye gerekli desteği vermiştir. BM de sınır kapılarını kullanarak Suriyelilere yardımlarını ulaştırdı. Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. 475 yardım tırı geçti. Kilis'te açılan iki tane sınır kapımız da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM'nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık. Bölgeye toplam 494 insani yardım tırı sevk edildi. Suriyeli kardeşlerimize de duyarsız kalmadık, elimizde gelen desteği verdik. "Suriyelilere kapılar açılıyor" gibi komplo teorileri ortaya atıldı. Biz ne olursa olsun gerçekleri söylemeye ve bu tür destekleri vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.