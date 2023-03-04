Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'a gelerek koordinasyon merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu daha sonra depremden evleri hasar gören vatandaşlar için Silvan yolu üzerine kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan ve depremzedelerle bir araya gelen Çavuşoğlu, sahadaki ekiplere destek amacıyla deprem bölgesindeki şehirleri ziyaret ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize bir sözü var. Bir sene içerisinde kalıcı konutların tamamını vatandaşlara teslim etmektir. Kalıcı konutların bitmesine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak devlet olarak boynumuzun borcudur" dedi

"İNŞALLAH BU DEPREMİN ACILARINI VE YARALARINI SARACAĞIZ"

Tüm kurumların seferberlik içerisinde olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Burada 1900 civarında çadırın kurulduğunu ve halen de boş çadırların olduğunu arkadaşlarımız anlattı. Burada yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyacının karşılanması için sosyal marketten sağlık merkezine kadar çocuklarımız için yine her türlü ibadet alanlarının kurulduğunu gördük. Geçici tuvalet, banyo ve duş alma imkanı sağlandığını da gördük. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bir sene vatandaşlarımızın çadırlarda kalmasına gönlümüz razı değil. Dolaysıyla konteyner şehirler kuruyoruz. Diyarbakır'da da konteyner yerinin hazır olduğunu gördük. Yerinde de inceleyeceğiz. Kısa sürede de konteyner kent kurulacak. Vatandaşlarımızı inşallah konteyner kentlere içerisinde duşu ve banyosu olan, mutfağı olan konteynerlerimize da taşıyacağız. Kalıcı konutların yapılmasına kadar bu şekilde vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını burada karşılanıyor." şeklinde konuştu.