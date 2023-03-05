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    • 05.03.2023 18:19
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    • 05.03.2023 18:19
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Doha'da ikili görüşmeler yaptı

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.

    Çavuşoğlu Doha’da ikili görüşmeler yaptı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda (EAGÜ-V) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil etmek üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor.

    Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

    Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Katar'daki son görüşmelerimizi Gambiya ve Laos Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirdik, ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası dayanışmalarına değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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