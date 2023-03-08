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    • Haberler
    • 08.03.2023 21:48
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    • 08.03.2023 21:48
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    İzmir'de 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

    İzmir’in Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir açıklarında 80 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Mart saat 01.20 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 23 göçmeni kurtardı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ
    Ekipler aynı gün Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 57 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Haberler Haberler İzmir'de 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı
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