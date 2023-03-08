İzmir'de 80 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler aynı gün Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 57 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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