Asrın felaketinde yeni deprem görüntüleri ortaya çıktı: 60 saniyede yer yerinden oynadı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, yaklaşık 60 saniye süren depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda büyük yıkımlar olmuştu.
KORKU DOLU O ANLAR KAMERADA
Diyarbakır'da 16 farklı açıdan yansıyan güvenlik kamerası görüntüsünde, araçların zıplamasından gökyüzünün ışık saçmasına kadar tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.