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    • 07.03.2023 11:23
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    Asrın felaketinde yeni deprem görüntüleri ortaya çıktı: 60 saniyede yer yerinden oynadı!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde yeri yerinden oynatan ve 46 bin 104 kişinin ölümüne neden olan depremin Diyarbakır’daki korku dolu 60 saniyelik anları ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremin yeni görüntüleri: Yer yerinden oynadı!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, yaklaşık 60 saniye süren depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda büyük yıkımlar olmuştu.

    KORKU DOLU O ANLAR KAMERADA

    Diyarbakır'da 16 farklı açıdan yansıyan güvenlik kamerası görüntüsünde, araçların zıplamasından gökyüzünün ışık saçmasına kadar tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde yeni deprem görüntüleri ortaya çıktı: 60 saniyede yer yerinden oynadı!
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