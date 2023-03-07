Yolu kaçırdı ölüme sebep oldu! Kan donduran son

Korkunç kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarkapı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Erkan Öztürk yönetimindeki 61 ABD 982 plakalı cip, iddiaya göre tali yolu kaçırdığı için emniyet şeridinde geri geri gelen Birol T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada, otomobildeki Şaban Karakullukçu yaşamını yitirdi, Birol T ve Nusret T. ile cip sürücüsü Erkan Öztürk yaralandı.
POLİS KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.