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    • 07.03.2023 12:32
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    • 07.03.2023 12:35
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    Meral Akşener bir kez daha masadan kalktı! Barış Yarkadaş'tan flaş iddia! İşte içerideki kriz...

    6'lı koalisyonun 2. büyük ortağı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener noter ve kumar masası diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartı sonrası otelde yaptığı görüşme ile geri döndü. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilirken Meral Akşener'in toplantıda masadan tekrar kalktığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş o krizi ayrıntılarıyla anlattı.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener bir kez daha masadan kalktı!

    Meral Akşener'in bir kez daha kriz çıkardığı ortaya çıktı!

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplandı.

    Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de yapılan görüşmede "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.

    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
    Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU! YEMEĞE DE KATILMADI
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de ayrı bir detay oldu.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ İSİMLERİ YAZILMADAN METNE EKLENDİ
    Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.

    Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

    Öte yandan Meral Akşener'in dün bir kez daha masadan kalktığı ortaya çıktı.

    BARIŞ YARKADAŞ BOMBAYI PATLATTI
    Gerginliği ve kriz yaşadığı yüzünden okunan Akşener'in çıkardığı 2. krize ilişkin ayrıntıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş açıkladı.

    Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Barış Yarkadaş, "Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor." dedi.

    SİNİRLENİP ÇIKTI DAVUTOĞLU ENGELLEDİ
    Yarkadaş şunları yazdı;
    "Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?

    "VEKİL LİSTELERİ..."
    2- Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.

        Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.

        "KİMSE KENDİSİNİ KAFDAĞI'NDA GÖRMESİN"
        Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin."

        YENİ KRİZ KAPIDA
        Yaşananlar Meral Akşener'in masaya zorki oturduğunun net göstergesi olurken yeni krizin an meselesi olduğunu da ortaya koydu.
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