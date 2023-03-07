Meral Akşener bir kez daha masadan kalktı! Barış Yarkadaş'tan flaş iddia! İşte içerideki kriz...

SİNİRLENİP ÇIKTI DAVUTOĞLU ENGELLEDİ

Yarkadaş şunları yazdı;

"Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?

"VEKİL LİSTELERİ..."

2- Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.