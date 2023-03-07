Meral Akşener bir kez daha masadan kalktı! Barış Yarkadaş'tan flaş iddia! İşte içerideki kriz...

Meral Akşener'in bir kez daha kriz çıkardığı ortaya çıktı!
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplandı.
Toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de yapılan görüşmede "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU! YEMEĞE DE KATILMADI
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de ayrı bir detay oldu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ İSİMLERİ YAZILMADAN METNE EKLENDİ
Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.
Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
Öte yandan Meral Akşener'in dün bir kez daha masadan kalktığı ortaya çıktı.
BARIŞ YARKADAŞ BOMBAYI PATLATTI
Gerginliği ve kriz yaşadığı yüzünden okunan Akşener'in çıkardığı 2. krize ilişkin ayrıntıları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş açıkladı.
Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Barış Yarkadaş, "Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor." dedi.
SİNİRLENİP ÇIKTI DAVUTOĞLU ENGELLEDİ
Yarkadaş şunları yazdı;
"Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?
"VEKİL LİSTELERİ..."
2- Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.