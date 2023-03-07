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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 07.03.2023 22:44
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    • 07.03.2023 23:01
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    Krizi perdelemek isterken rezil oldu! Akşener'den 'İYİ' riyakarlık: 'Yüzümün asık olması depremden' dedi 1 dakika sonra kahkaha attı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasında suratı asık, mutsuz bir şekilde objektiflere yakalanan Meral Akşener'den akla ziyan bir savunma geldi. Katıldığı TV yayınında yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu ifade etti. Tam da bu noktada büyük bir riyakarlık örneği kayıtlara geçti. "Yüzümün asık olması depremden" bahanesini öne süren İYİ Parti lideri, bu sözlerinden bir dakika sonra stüdyoda kahkahalar attı. Bu tutum büyük tepkiyle karşılandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’den ’İYİ’ riyakarlık!

    Türkiye, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşmalarına, adaylık kavgalarına ve kaos dolu ortamına şahitlik ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter, kumar' masası deyip hakaretler savurarak ayrıldığı koalisyona 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri döndü. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde icra edilen son toplantıya da katıldı.

    ADAY KILIÇDAROĞLU
    Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.



    Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bilindiği üzere Akşener, 'noter, kumar' masası deyip ayrıldığı ittifaka 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri dönmüştü. İYİ Parti liderinin akşam yemeği yemeden alanı terk ettiği konuşulurken bu durum alınan karardan memnun olmadığı yorumlarını da beraberinde getirdi.



        MİLLETLE DALGA GEÇERMİŞCESİNE... "YÜZÜME IŞIK VURDU"
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir TV kanalının canlı yayınında yüzünün neden asık olduğuna ilişkin milletle dalga geçermişcesine açıklamalarda bulundu.

        Mutsuz tavrı ve yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık nedeniyle suratının asık olduğunu iddia etti.



        "YÜZÜMÜN ASIK OLMASI DEPREMDEN" DEDİ, 1 DAKİKA SONRA STÜDYODA KAHKAHA ATTI
        İYİ Parti Genel Başkanı, yüzünün asık olmasının bir başka nedeni olarak ise Kahramanmaraş merkezli depremleri gösterdi. Akşener'in deprem nedeniyle yüzünün asık olduğunu bahane etmesinden tam 1 dakika sonra stüdyoda kahkaha attı.

        Sahnelenen bu riyakar tutum büyük tepki çekti.
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        Akşener’den ’İYİ’ riyakarlık!
        Haberler Güncel Krizi perdelemek isterken rezil oldu! Akşener'den 'İYİ' riyakarlık: 'Yüzümün asık olması depremden' dedi 1 dakika sonra kahkaha attı
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