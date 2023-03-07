Asrın felaketinde 43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü HDP’li çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felektinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.



MİMARLAR ODASI, CHP VE HDP'DE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, Genel Merkez Denetleme Kurulu, CHP İskenderun İlçe Yönetim Kurulu ve 2014 yılında HDP üyesi ve son olarak 26. Dönem HDP milletvekili adayı Kimyon'un olduğu öğrenildi.

BETON VE DEMİRDEKİ EKSİKLİKLERDEN KENDİSİ SORUMLU TUTMADI

Özinci Kent Sitesi'nin yapım aşamasında ilk 5 yıl mimari mesul olduğunu söyleyen Kimyon, bilirkişi raporunda belirtilen beton ve demirdeki eksikliklerden kendisinin sorumlu olmadığını kaydetti.