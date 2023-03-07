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    • 07.03.2023 09:30
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    Asrın felaketinde 43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü HDP’li çıktı

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Hatay İskenderun'da yıkılan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği Özinci Kent Sitesi'nin fenni mesulü olduğu tespit edilen Ercüment Kimyon gözaltına alındı. İfadesi alınan Kimyon, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü HDP’li!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felektinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.

    MİMARLAR ODASI, CHP VE HDP'DE
    Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, Genel Merkez Denetleme Kurulu, CHP İskenderun İlçe Yönetim Kurulu ve 2014 yılında HDP üyesi ve son olarak 26. Dönem HDP milletvekili adayı Kimyon'un olduğu öğrenildi.

    BETON VE DEMİRDEKİ EKSİKLİKLERDEN KENDİSİ SORUMLU TUTMADI

    Özinci Kent Sitesi'nin yapım aşamasında ilk 5 yıl mimari mesul olduğunu söyleyen Kimyon, bilirkişi raporunda belirtilen beton ve demirdeki eksikliklerden kendisinin sorumlu olmadığını kaydetti.

    YIKILAN BLOKLARIN FENNİ MESULÜ OLMADIĞI DÖNEMDE YAPILMIŞ OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

    Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Kimyon, söz konusu kooperatifin 10 bloktan oluştuğunu, depremde iki bloğunun çöktüğünü, yıkılan blokların fenni mesulü olmadığı dönemde yapılmış olabileceğini belirtti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    İfadesi alınan Kimyon, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde 43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü HDP’li çıktı
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