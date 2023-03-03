Müteahhidin "istinat duvarına karşı çıkıldığı için yıkıldı" dediği binanın yöneticisi kendini savundu: "Duvar zaten vardı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477 Sokak'taki Ekim Apartmanı'nın B bloğu yıkıldı, A bloğu ağır hasar gördü. 70 kişiye mezar olan apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu müteahhit Tamer Ergünkoç, soruşturma kapsamında 16 Şubat'ta tutuklandı.
Ergünkoç, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ergünkoç, arkadaşlarıyla bir kooperatif kurup ev yapma kararı aldıklarını belirterek, "Ekim Yapı Kooperatifi'ni kurduk. Kooperatifin kurucusu ben ve şu an isimlerini hatırlamadığım birkaç arkadaşımdı. 1996 ve 1997 yıllarında inşaata başladık. Ben kooperatifteki hissemi inşaat bitmeye yakın devrettim. Devretme şeklimin resmi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kooperatif olarak başka bina yapmadık. Ekim Apartmanı biri 13 kat, diğeri 8 kat olmak üzere 2 bloktan oluşmaktaydı. Blokların altında iş yeri bulunmamaktadır. Binanın statikten sorumlu inşaat mühendisi C.A.'ydı" dedi.
OTOPARKIN DARALACAĞINI BAHANE ETTİ
Ekim Apartmanı'nın demir, çimento, beton işleriyle kimin ilgilendiğini anımsayamadığını öne süren Ergünkoç, "Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.