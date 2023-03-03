Müteahhidin "istinat duvarına karşı çıkıldığı için yıkıldı" dediği binanın yöneticisi kendini savundu: "Duvar zaten vardı"

"BİZİ ATEŞE ATTILAR"

Yıkılan Ekim Apartmanı'nda uzun yıllar yöneticilik yapan Ali Kemrik ise "Uyurken depreme yakalandık. Şiddetli bir sarsıntıyla fayans sesleri gelmeye başladı. Kartonpiyerler düştü. Çöken güneydeki bloktan 'imdat, yardım edin' sesleri geldi. Daha sonra sesler kesildi. A blok da çökseydi 100-150 kişi daha ölebilirdi. Bu binaya müteahhidin kendisi istinat duvarı yapıp, verdi. Çok güzel savunma mekanizması kuruyorlar. İlk yaptıkları bina bu. Bundan sonra 7 bina yapıyorlar, tek bu yıkılıyor. Çünkü ilk sermaye yaptıkları yer burası. Bizi de ateşe attılar." dedi.

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