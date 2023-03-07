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    • 07.03.2023 08:50
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    • 07.03.2023 08:50
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    İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat ekipleri de katıldı

    İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine şafak operasyonu!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 katlı bina oldu. Operasyonda torbacı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat ekipleri de katıldı
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